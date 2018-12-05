Появившиеся несколько месяцев назад подозрения журналистов, что Елизавета Боярская ждет второго ребенка, подтвердились. Пятого декабря в роддоме Петербурга 32-летняя актриса родила сына. Это второй сын Елизаветы Боярской и ее мужа Максима Матвеева.

Появившиеся несколько месяцев назад подозрения журналистов, что Елизавета Боярская ждет второго ребенка, подтвердились.Два дня назад, приветствуя начало декабря, Елизавета Боярская опубликовала в своем "Инстаграме" фото "с животиком", написав, что декабрь – ее самый любимый месяц в году.Посмотреть эту публикацию в InstagramПервая рабочая зимняя неделя!!! Поехали!❄️❄️❄️ Обожаю декабрь, — мой самый любимый месяц в году!