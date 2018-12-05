Гоген Солнцев получил весточку от исчезнувшей супруги, престарелой Екатерины Терешкович. Женщина записала поздравления с днем рождения для любимого мужа, а он обнародовал его в Сети, за что на него ополчились подписчики.

Гоген Солнцев получил весточку от исчезнувшей супруги, престарелой Екатерины Терешкович. Женщина записала поздравления с днем рождения для любимого мужа, а он обнародовал его в Сети, за что на него ополчились подписчики.5 декабря Гоген Солнцев отмечает день рождения. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram именинник выложил видео, которое специально для него записала супруга Екатерина, с которой тот разругался в пух и прах.На видео старушка-жена представлена в комнате с кафельными стенами, с распущенными крашеными волосами и с минимумом макияжа. "Солнышко мое, Илюша, я поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе самого искреннего счастья. Мне очень жаль, что я не могу быть с тобой рядом. Я очень тебя люблю. Я очень устала от этих наших с тобой разборок. Я хочу, чтобы ты знал: что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя", – обращаясь к Гогену, произнесла Екатерина, а затем, опустив камеру, слышен всхлип.Солнцев крайне негативно прокомментировал видеопоздравление своей благоверной. "Поздравила так поздравила! Екатерина, я не знаю, где ты сейчас находишься, но, судя по фону, не а лучшем месте?! За поздравление спасибо, но, твой взгляд и состояние, вызывают мою глубокую озабоченность и тревогу... Почему бы просто не оставить мне мой праздник🎉?! И не дать побыть мне без своих очередных истерик и шантажей? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – высказался Гоген.Подписчики крайне негативно отреагировали на его слова. В частности, большинство раскритиковали его за злобу и призвало пожалеть женщину, покалеченную пластикой. Фанаты обратили внимание на лицо Екатерины. По их мнению, женщину "перекосило" из-за непрофессионально сделанной операции. А некоторые сочли, что терешкович находится в больнице, где ей пытаются вернуть прежний – здоровый – вид."Какой кошмар, у неё правосторонний паралич лица((( Это ужасно((", "Видимо просто перетянули кожу, поэтому глаз закрывается. Или нерв задели. На мой взгляд до операции было лучше. Нужно было просто покрасить седые волосы. А то после такой операции теперь вот что с глазом делать?! Еще операцию на глаз ?....", "у нее очень расширены зрачки. это очень плохой показатель. ей срочно нужна помощь.судя по ее состоянию это может быть опасным для нее. Вместо того чтобы злословить, лучше принял меры , чтобы помочь ей, раз довел ее до такого состояния", "Это лично тебе была запись...для чего выкладывать в интернет?запудрил бабке мозги и выбросил за ненадобностью", "Жаль ее. Шоу или реальность? Шоу..." – высказались пользователи Сети.Кстати, многие комментаторы убеждены, что Екатерина актриса. "Вот что за конченный народ! И главное глупый в край. Я нашла эту актрису. Ей 82 года! И не терешкович ее фамилия вовсе! Про косые глаза нормально женщине писать? Она для своего возраста нормально играет роль, за которую ей платят. Откуда вы знаете причину того, зачем она это делает? Может она за кем больным ухаживает или кому на операцию денег собирает, поэтому за работу эту взялась. Мир гораздо глубже, чем рассуждения диванных экспертов, цена которым 💩" – высказалась одна подписчица.Ранее особо любопытные умудрились выяснить, что Екатерина снялась в одном из выпусков программы "По делам несовершеннолетних" на телеканале "Домашний". Жена Солнцева исполнила роль бабушки подсудимого.