У губернатора новый зам. С 5 декабря руководить представительством региона при Правительстве России будет Вячеслав Климанов. Пока он назначен на должность заместителя губернатора с приставкой врио. Климанов родился в 1958 году, с 1994 года работал в Администрации Президента России, где дослужился до заместителя начальника департамента массовых мероприятий Протокольно-организационного управления.

У губернатора новый зам. С 5 декабря руководить представительством региона при Правительстве России будет Вячеслав Климанов. Пока он назначен на должность заместителя губернатора с приставкой "врио". Климанов родился в 1958 году, с 1994 года работал в Администрации Президента России, где дослужился до заместителя начальника департамента массовых мероприятий Протокольно-организационного управления. С 2011 года руководил аппаратом ЗакСобрания Владимирской области, затем был помощником председателя ЗС по работе с Федеральным Собранием РФ, поэтому хорошо знаком с местной спецификой, проблематикой территории, нуждами и чаяниями владимирцев. Напомним, Вячеслав Климанов заменил на этом посту Виталия Азарова.