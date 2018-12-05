В
украинских СМИ пишут об остановке строительства железнодорожной части
Крымского моста. Россия может пойти на такой шаг из-за смещения участков
трассы, заявляют журналисты Незалежной.
В
украинских СМИ пишут об остановке строительства железнодорожной части
Крымского моста. Россия может пойти на такой шаг из-за смещения участков
трассы, заявляют журналисты Незалежной.
Проседание
одних объектов трассы через Керченский пролив идет со скоростью 89
миллиметров в год, другие наоборот – поднимаются на 52 миллиметра, пишет
издание "Крым.Реалии".
"У нас одна опора, через 30 метров – вторая. Одна опора проседает,
вторая – поднимается", – заявил старший научный сотрудник Института
водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.
По
словам ученого, это может помешать строительству железнодорожной части
моста, поскольку рельсы должны быть идеально ровными. Когда по пойдет первый поезд, предупредил Медовар, на мосту может
произойти перекос. Это чревато сходом состава с рельсов, полагает он.
В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не исключают, что если смещение моста продолжится, то Россия будет вынуждена перенести срок запуска движения поездов по путепроводу через Керченский пролив.
Строительство железнодорожной
части Крымского моста по плану должно завершиться в конце следующего
года. Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста.
Поезда через Керченский пролив свяжут Симферополь и другие города
полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью,
Екатеринбургом.
Напомним,
ранее украинские СМИ писали о проседании Крымского моста. Гидролог Юрий
Медовар заявил, что проблемы у моста могут возникнуть из-за того,
огромное сооружение построено на слабых грунтах.
По
его словам, мост через Керченский пролив и дальше будет "садиться".
"Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются, это очень плохо. Будет
перекос в разнонаправленных движениях", – заявил ученый. Отклик
российских средств массовой информации, уверен Медовар, свидетельствует о
наличии реальных проблем с .
Напомним,
движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого года
президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский
пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение по
Крымскому мосту для всех автомобилистов.