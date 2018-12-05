В
эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 произошел очередной
скандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один из
гостей неправильно назвал имя ведущего передачи, за что тот прогнал
эксперта из студии.
В
эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" произошел очередной
скандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один из
гостей неправильно назвал имя ведущего передачи, за что тот прогнал
эксперта из студии.
В ходе эфира украинский политолог Максим Яли
обратился к ведущему Евгению Попову и назвал его Афанасием. Тот прервал
эксперта, обвинил его в хамстве и попросил покинуть студию.
Позже
Попов объяснил свой поступок и рассказал о предыстории конфликта. По
его словам, украинский политолог оговорился специально. Ранее во время
эфиров Яли, заявил Попов, делал спорные утверждения и ссылался на неких специалистов.
"Я
и сказал Максиму: "По некоторым данным, вас зовут Игорь", дабы
продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта", -
написал Попов в своем Instagram. Попов утверждает, что Яли затаил обиду и решил таким образом отомстить ведущему.
Конфликты
регулярно происходят и в студии другого ток-шоу на "России 1" – "Вечера
с Владимиром Соловьевым". Так, пару недель назад ведущий передачи
Владимир Соловьев резко ответил на высказывания украинского политолога
Вячеслава Ковтуна о Второй мировой войне.
Спор разгорелся вокруг сюжета телеканала Euronews
о лагере украинских националистов, где детей обучают владению оружием.
Политолог заявил, что не видит в этом ничего предосудительного. Более
того, он назвал вторую мировую войну "общеевропейским крестовым походом
против большевизма".
Слова
Ковтуна вывели Соловьева из равновесия. Журналист обвинил эксперта в
оправдании действий нацистской Германии. Ведущий подчеркнул, что в любой
стране мира подобные выступления караются статьей.