В эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 произошел очередной скандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один из гостей неправильно назвал имя ведущего передачи, за что тот прогнал эксперта из студии.

эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" произошел очереднойскандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один изгостей неправильно назвал имя ведущего передачи, за что тот прогналэксперта из студии.В ходе эфира украинский политолог Максим Ялиобратился к ведущему Евгению Попову и назвал его Афанасием. Тот прервалэксперта, обвинил его в хамстве и попросил покинуть студию.ПозжеПопов объяснил свой поступок и рассказал о предыстории конфликта. Поего словам, украинский политолог оговорился специально. Ранее во времяэфиров Яли, заявил Попов, делал спорные утверждения и ссылался на неких специалистов."Яи сказал Максиму: "По некоторым данным, вас зовут Игорь", дабыпродемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта", -написал Попов в своем Instagram. Попов утверждает, что Яли затаил обиду и решил таким образом отомстить ведущему.Конфликтырегулярно происходят и в студии другого ток-шоу на "России 1" – "Вечерас Владимиром Соловьевым". Так, пару недель назад ведущий передачиВладимир Соловьев резко ответил на высказывания украинского политологаВячеслава Ковтуна о Второй мировой войне.Спор разгорелся вокруг сюжета телеканала Euronewsо лагере украинских националистов, где детей обучают владению оружием.Политолог заявил, что не видит в этом ничего предосудительного. Болеетого, он назвал вторую мировую войну "общеевропейским крестовым походомпротив большевизма".СловаКовтуна вывели Соловьева из равновесия. Журналист обвинил эксперта воправдании действий нацистской Германии. Ведущий подчеркнул, что в любойстране мира подобные выступления караются статьей.