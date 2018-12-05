В
эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 произошел очередной
скандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один из
гостей неправильно назвал имя ведущего, за что тот прогнал
эксперта из студии.
В
эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" произошел очередной
скандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один из
гостей неправильно назвал имя ведущего, за что тот прогнал
эксперта из студии.
Украинский политолог Максим Яли
обратился в эфире к ведущему Евгению Попову и назвал его Афанасием. Тот прервал
эксперта, обвинил его в хамстве и попросил покинуть студию.
Позже
Попов объяснил свой поступок и рассказал предысторию конфликта. По
его словам, гость оговорился специально. Ранее Яли озвучивал спорные утверждения и ссылался на неких специалистов, сообщил Попов.
"Я
и сказал Максиму: "По некоторым данным, Вас зовут Игорь", дабы
продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта", -
написал Попов в Instagram. С его слов, Яли затаил обиду и решил таким образом отомстить.
Отметим, что конфликты
регулярно происходят и в студии другого ток-шоу на "России 1" – "Вечера
с Владимиром Соловьевым". Пару недель назад ведущий передачи Владимир Соловьев резко ответил на высказывания украинского политолога
Вячеслава Ковтуна о Второй мировой войне.
Спор разгорелся вокруг сюжета телеканала Euronews
о лагере украинских националистов, где детей обучают владению оружием.
Политолог заявил, что не видит в этом ничего предосудительного. Он назвал Вторую мировую войну общеевропейским крестовым походом
против большевизма.
Слова
Ковтуна вывели Соловьева из равновесия. Журналист обвинил собеседника в
оправдании действий нацистской Германии и подчеркнул, что в любой
стране мира подобные выступления караются статьей.