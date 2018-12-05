В эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 произошел очередной скандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один из гостей неправильно назвал имя ведущего, за что тот прогнал эксперта из студии.

эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" произошел очереднойскандал. Во время обсуждения ситуации в Керченском проливе один изгостей неправильно назвал имя ведущего, за что тот прогналэксперта из студии.Украинский политолог Максим Ялиобратился в эфире к ведущему Евгению Попову и назвал его Афанасием. Тот прервалэксперта, обвинил его в хамстве и попросил покинуть студию.ПозжеПопов объяснил свой поступок и рассказал предысторию конфликта. Поего словам, гость оговорился специально. Ранее Яли озвучивал спорные утверждения и ссылался на неких специалистов, сообщил Попов."Яи сказал Максиму: "По некоторым данным, Вас зовут Игорь", дабыпродемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта", -написал Попов в Instagram. С его слов, Яли затаил обиду и решил таким образом отомстить.Отметим, что конфликтырегулярно происходят и в студии другого ток-шоу на "России 1" – "Вечерас Владимиром Соловьевым". Пару недель назад ведущий передачи Владимир Соловьев резко ответил на высказывания украинского политологаВячеслава Ковтуна о Второй мировой войне.Спор разгорелся вокруг сюжета телеканала Euronewsо лагере украинских националистов, где детей обучают владению оружием.Политолог заявил, что не видит в этом ничего предосудительного. Он назвал Вторую мировую войну общеевропейским крестовым походомпротив большевизма.СловаКовтуна вывели Соловьева из равновесия. Журналист обвинил собеседника воправдании действий нацистской Германии и подчеркнул, что в любойстране мира подобные выступления караются статьей.