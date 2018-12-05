Известный украинский мультипликатор Юрий Гриневич скончался на 48-м году жизни в Одессе. Причина смерти пока не раскрывается.

Известный украинский мультипликатор Юрий Гриневич скончалсяна 48-м году жизни в Одессе. Причина смерти пока не раскрывается.Трагическую новость сообщили представители анимационнойстудии "Укранимафильм" 4 декабря в социальной сети. "От нас ушел Юра Гриневич,режиссер анимационного кино, директор Одесской анимационной студии. Оченьвеселый, энергичный и вот так за несколько дней... Уходят лучшие", – написалиони. Причина смерти пока не называется. Прощание с артистом состоится в пятницу, 7 декабря, в здании Одесской киностудии.Творческий путь Гриневича начался в девяностые годы.Наиболее известные анимационные работы Юрия – "В стране Альхоков","Звериные войны" и "Муттабар". Он также занимался созданиемсериалов "Маски-шоу" и "Деревня дураков", видеожурнала"Каламбур" и заставки для "Джентльмен-шоу".Мультипликатор стал автором многих клипов для кабаре-дуэта "Академия", участниками которого были Лолита Милявская и Александр Цекало. Именно благодаря его роликам артисты, тогда еще малоизвестные публике, приобрели большую популярность.В последние годы Гриневич работал над совместным проектом Animagrad и Одесской студии – анимационном фильмом "ЛегендыТриполья". Однако эта картина так и не вышла в широкий прокат.