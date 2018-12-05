Известный украинский мультипликатор Юрий Гриневич скончался
на 48-м году жизни в Одессе. Причина смерти пока не раскрывается.
Известный украинский мультипликатор Юрий Гриневич скончался
на 48-м году жизни в Одессе. Причина смерти пока не раскрывается.
Трагическую новость сообщили представители анимационной
студии "Укранимафильм" 4 декабря в социальной сети. "От нас ушел Юра Гриневич,
режиссер анимационного кино, директор Одесской анимационной студии. Очень
веселый, энергичный и вот так за несколько дней... Уходят лучшие", – написали
они. Причина смерти пока не называется. Прощание с артистом состоится в пятницу, 7 декабря, в здании Одесской киностудии.
Творческий путь Гриневича начался в девяностые годы.
Наиболее известные анимационные работы Юрия – "В стране Альхоков",
"Звериные войны" и "Муттабар". Он также занимался созданием
сериалов "Маски-шоу" и "Деревня дураков", видеожурнала
"Каламбур" и заставки для "Джентльмен-шоу".
Мультипликатор стал автором многих клипов для кабаре-дуэта "Академия", участниками которого были Лолита Милявская и Александр Цекало. Именно благодаря его роликам артисты, тогда еще малоизвестные публике, приобрели большую популярность.
В последние годы Гриневич работал над совместным проектом Animagrad и Одесской студии – анимационном фильмом "Легенды
Триполья". Однако эта картина так и не вышла в широкий прокат.