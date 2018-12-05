ОМВД России по району Московоречье-Сабурово устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Белякова Алексея Кирилловича...

ОМВД России по району Московоречье-Сабурово устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Белякова Алексея Кирилловича, 24.07.2002 года рождения, жителя г. Москвы, который 4 декабря 2018 года ушел из дома на Кантемировской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно русые короткие.Был одет: синяя куртка, серые спортивные штаны, черные кроссовки и шапка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22