Сотрудники полиции при обследовании квартиры, расположенной в одном из домов на улице 800-летия Москвы, обнаружили и изъяли предметы, похожие на обрез винтовки и патроны...

«Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 34-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате проверки поступившей информации сотрудники полиции при обследовании квартиры, расположенной в одном из домов на улице 800-летия Москвы, обнаружили и изъяли предметы, похожие на обрез винтовки и патроны.Согласно результатам исследования изъятое является короткоствольным нарезным оружием - обрезом винтовки ТОЗ-8, а также патронами калибра 5,6 мм в количестве 58 штук. Данные патроны отнесены к категории штатных боеприпасов для различных образцов нарезного оружия. Разрешительных документов на хранение оружия и боеприпасов у подозреваемого нет.Отделением дознания ОМВД России по району Восточное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29