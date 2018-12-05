Несколько дней назад не стало легендарного диктора Юрия Петровича
Ковеленова. Внезапная смерть советской звезды вызвала немало слухов, якобы он
умер в абсолютном одиночестве и страшной нищете. Говорили, что дочь Марина, которая
долгое время живет в Италии, не заботилась о знаменитом родственнике.
Несколько дней назад не стало легендарного диктора Юрия Петровича
Ковеленова. Внезапная смерть советской звезды вызвала немало слухов, якобы он
умер в абсолютном одиночестве и страшной нищете. Говорили, что дочь Марина, которая
долгое время живет в Италии, не заботилась о знаменитом родственнике.
Сама же Марина Ковеленова сразу после смерти отца появилась в одном из ток-шоу. Она заявила,
что ее родитель стал жертвой мошенников. Со счетов знаменитого диктора исчезли крупные суммы. В пропаже она обвинила сотрудников "Российского фонда милосердия
и здоровья", к которым телеведущий обратился за помощью. Также наследница предположила,
что работники центра, в частности
Ольга Викторовна Бондарева, могли подменить завещание.
Сотрудница благотворительного фонда Ольга Викторовна пришла в студию программы "Прямой эфир". Женщина сообщила ведущему Андрею Малахову,
что готова пройти проверку на детекторе лжи.
Бондарева уверяла, что в последнее время Ковеленов сильно
болел, ему была показана госпитализация, однако ложиться в больницу он наотрез отказывался. Это упрямство стоило диктору жизни.
"Мы с ним беседовали, ему нужно срочно ложиться в больницу.
Он говорил, что он решит этот вопрос, что он не может дозвониться до знакомого,
который в Склифосовского работает. Это продолжалось где-то дней 10. В итоге он мне звонит и говорит: "Оль, у меня
закончились продукты". Это было ужасно, человек жил в одиночестве. Я совершенно
была потрясена, что он просто боролся за свою жизнь, отчаянно боролся. Он жил в
грязи, за ним никто не ухаживал, ему никто не помогал", – вспоминает работница
фонда.
После того, как Ольга прошла тестирование на детекторе лжи, гостям
и экспертам огласили результаты исследования. Полиграфолог Жанна Строганова сообщила, что
Бондарева, помогая советской звезде, не имела корыстного умысла. Она не
предлагала Юрию Петровичу отказаться от официальной медицины в пользу
гомеопатии, никогда не видела его завещания, не снимала деньги с банковских
карт Ковеленова.