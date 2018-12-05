Несколько дней назад не стало легендарного диктора Юрия Петровича Ковеленова. Внезапная смерть советской звезды вызвала немало слухов, якобы он умер в абсолютном одиночестве и страшной нищете. Говорили, что дочь Марина, которая долгое время живет в Италии, не заботилась о знаменитом родственнике.

Несколько дней назад не стало легендарного диктора Юрия ПетровичаКовеленова. Внезапная смерть советской звезды вызвала немало слухов, якобы онумер в абсолютном одиночестве и страшной нищете. Говорили, что дочь Марина, котораядолгое время живет в Италии, не заботилась о знаменитом родственнике.Сама же Марина Ковеленова сразу после смерти отца появилась в одном из ток-шоу. Она заявила,что ее родитель стал жертвой мошенников. Со счетов знаменитого диктора исчезли крупные суммы. В пропаже она обвинила сотрудников "Российского фонда милосердияи здоровья", к которым телеведущий обратился за помощью. Также наследница предположила,что работники центра, в частностиОльга Викторовна Бондарева, могли подменить завещание.Сотрудница благотворительного фонда Ольга Викторовна пришла в студию программы "Прямой эфир". Женщина сообщила ведущему Андрею Малахову,что готова пройти проверку на детекторе лжи.Бондарева уверяла, что в последнее время Ковеленов сильноболел, ему была показана госпитализация, однако ложиться в больницу он наотрез отказывался. Это упрямство стоило диктору жизни."Мы с ним беседовали, ему нужно срочно ложиться в больницу.Он говорил, что он решит этот вопрос, что он не может дозвониться до знакомого,который в Склифосовского работает. Это продолжалось где-то дней 10. В итоге он мне звонит и говорит: "Оль, у менязакончились продукты". Это было ужасно, человек жил в одиночестве. Я совершеннобыла потрясена, что он просто боролся за свою жизнь, отчаянно боролся. Он жил вгрязи, за ним никто не ухаживал, ему никто не помогал", – вспоминает работницафонда.После того, как Ольга прошла тестирование на детекторе лжи, гостями экспертам огласили результаты исследования. Полиграфолог Жанна Строганова сообщила, чтоБондарева, помогая советской звезде, не имела корыстного умысла. Она непредлагала Юрию Петровичу отказаться от официальной медицины в пользугомеопатии, никогда не видела его завещания, не снимала деньги с банковскихкарт Ковеленова.