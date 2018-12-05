Несколько дней назад не стало легендарного диктора Юрия Петровича Ковеленова. Внезапная смерть советской звезды вызвала немало слухов. Говорят, он умер в абсолютном одиночестве и страшной нищете. Мол, дочь Марина, которая долгое время живет в Италии, не заботилась о знаменитом родителе.

Несколько дней назад не стало легендарного диктора Юрия ПетровичаКовеленова. Внезапная смерть советской звезды вызвала немало слухов. Говорят, онумер в абсолютном одиночестве и страшной нищете. Мол, дочь Марина, котораядолгое время живет в Италии, не заботилась о знаменитом родителе.Сама же Марина Ковеленова сразу после смерти отца появилась в одном из ток-шоу. Она заявила,что ее родитель стал жертвой мошенников. Со счетов знаменитого диктора исчезли крупные суммы. В пропаже она обвинила сотрудников Российского фонда милосердияи здоровья, к которым телеведущий обратился за помощью. Также она предположила,что работники центра, в частностиОльга Викторовна Бондарева, могли подменить завещание.Сотрудница благотворительного фонда Ольга Викторовна пришла в студию программы "Прямой эфир". Женщина сообщила ведущему Андрею Малахову,что готова пройти проверку на детекторе лжи.Бондарева уверяла, что в последнее время Ковеленов сильноболел, ему была показана госпитализация, однако ложиться в больницу он наотрез отказывался. Это упрямство стоило диктору жизни."Мы с ним беседовали, ему нужно срочно ложиться в больницу.Он говорил, что он решит этот вопрос, что он не может дозвониться до знакомого,который в Склифосовского работает. Это продолжалось где-то дней десять. В итоге он мне звонит и говорит: "Оль, у менязакончились продукты". Это было ужасно, человек жил в одиночестве. Я совершеннобыла потрясена, что он просто боролся за свою жизнь, отчаянно боролся. Он жил вгрязи, за ним никто не ухаживал, ему никто не помогал", – вспоминает работницафонда.После того как Ольга прошла тестирование на детекторе лжи, гостями экспертам огласили результаты. Полиграфолог Жанна Строганова сообщила, чтоБондарева, помогая советской звезде, не имела корыстного умысла. Она непредлагала Юрию Петровичу отказаться от официальной медицины в пользугомеопатии, никогда не видела его завещания, не снимала деньги с банковскихкарт Ковеленова.