Сумма материального ущерба превысила 36 тысяч рублей

Сумма материального ущерба превысила 36 тысяч рублейВ Кольчугинском районе двоих мужчин, 25 и 26 лет, обвиняют в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С марта по июнь этого года обвиняемые воровали аккумуляторы и видеорегистраторы из машин местных жителей, а потом продавали краденное. Мужчин задержали и заключили под стражу.Полицейские собрали доказательства, подтверждающие причастность воров к пяти преступлениям. Сумма материального ущерба превысила 36 тысяч рублей.Уголовные дела переданы в суд.