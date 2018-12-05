С 1 января 2019 года возобновится реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

С 1 января 2019 года возобновится реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фондаПорядка 200 аварийных жилых домов планируется расселить в Костромской области до 2024 года, сообщает областной департамент строительства, ЖКХ и ТЭК.С 1 января 2019 года по поручению Президента России возобновится реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется, что жилищные условия улучшат свыше трех тысяч жителей региона. В программу на 2019—2024 годы дома, которые были признаны аварийными с января 2012 года до января 2017 года.На реализацию программы из федерального бюджета в Костромскую область поступит 2,1 млрд рублей, регион выделит около 22 млн рублей. По данным департамента, в июле будут сформированы новые правила и механизмы реализации проекта в регионах.Сейчас в Костромской области формируется список домов, которые войдут в программу. Уже в следующем году планируется построить или приобрести 870 кв. м. жилья.