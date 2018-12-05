Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни человека

Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни человекаРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Коврова. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни человека.В апреле этого года в женском туалете в здании офиса мужчина установил скрытую видеокамеру. Вплоть до начала октября злоумышленник записывал все, что делали женщины, посещая «дамскую» комнату, а затем смотрел эти видео в своем кабинете.Одна из сотрудниц учреждения случайно нашла коробку, в которой находилась камера. Женщина отнесла ее в свой кабинет, чтобы вместе с коллегами выяснить, кто мог за ними подглядывать. После шока и чувства недоумения пострадавшие обратились в полицию.С работы мужчина уволился, но несколько раз пытался проникнуть в своей бывший кабинет, надеясь удалить с компьютера незаконно собранную информацию, которую он хранил в папке «канализация».По мнению любителя подглядывать, его действия - глупая и нелепая случайность. Он раскаялся в содеянном, попросил прощения и готов выплатить моральную компенсацию.В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 11 женщин. Уголовное дело передано прокурору.