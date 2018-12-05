Минэнерго разработало специальную программу, которая позволит повысить пропускную способность и стабильность энергоснабжения, а также сократить потери и издержки при учете электроэнергии. Об этом глава ведомства Александр Новак сообщил на открытии форума Электрические Сети на ВДНХ.

Минэнерго разработало специальную программу, которая позволит повысить пропускную способность и стабильность энергоснабжения, а также сократить потери и издержки при учете электроэнергии. Об этом глава ведомства Александр Новак сообщил на открытии форума "Электрические Сети" на ВДНХ.В частности, на самой площадке посетители могут увидеть интеллектуальные приборы учета электроэнергии с функциями измерения, обработки, хранения, передачи данных. Как рассказал телеканалу "Россия 24" генеральный директор холдинга "Россети" Павел Ливинский, степень импортозамещения в российской энергетике приближается к ста процентам. И особое внимание сейчас уделяется внедрению цифровых технологий.