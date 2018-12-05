США сегодня прощаются с Джорджем Бушем-старшим. Церемония проходит на Капитолийском холме в Вашингтоне. Почтить память сорок первого президента пришли законодатели и представители администрации президента. В зале в какой-то момент появился и Дональд Трамп.

США сегодня прощаются с Джорджем Бушем-старшим. Церемония проходит на Капитолийском холме в Вашингтоне. Почтить память сорок первого президента пришли законодатели и представители администрации президента. В зале в какой-то момент появился и Дональд Трамп.В Вашингтоне на Капитолийском холме уже тысячи и тысячи людей простились с президентом Джорджем Бушем-старшим. Церемония продолжается, люди все прибывают и прибывают. Гроб с телом сорок первого президента установлен в самом центре Капитолия, в ротонде. Люди разного возраста и политических пристрастий. Буш-старший заслужил уважение и демократов, и республиканцев. Доступ к гробу был открыт всю ночь."Для меня это личная память и дань уважения. Я работал в Белом доме, когда он был президентом, это невероятный опыт. Джордж Буш был настоящий джентльмен и патриот", — говорит один из тех, кто пришел проститься с президентом.Действующий президент Дональд Трамп по традиции отправил за телом бывшего лидера страны "борт №1", который временно сменил позывной на "борт №41" в честь сорок первого президента Джорджа Буша-старшего.На закате гроб с телом внесли в Капитолий. Там, кроме родственников, собрался весь политический бомонд."Через холодную войну и крушение Советского Союза он вел нас намеченным курсом. Джордж Герберт Уокер Буш управлял страной так же верно, как своим самолетом", — вспоминает глава фракции Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл.В США сейчас превозносят Буша за то, что проявил такт и не стал при виде слабеющего, а затем и поверженного СССР злорадствовать. Но за сдержанностью во многом стоял политический расчет: Буш опасался, что излишнее и преждевременное американское ликование может привести к тому, что Горбачева свергнут недовольные такой политикой советские генералы. А Вашингтону еще нужно было договориться с Москвой о сокращении ядерных арсеналов.Дело Буша-отца отметили уже во время президентства сына: учредили медаль "За победу в холодной войне". На аверсе надпись: "Принося мир и стабильность".Президент Дональд Трамп на церемонии не появился. Приехал позже, когда уже все разошлись, с супругой Меланией. Семейство Бушей до сих пор не может простить ему грубых выпадов во время предвыборной кампании. Тогда от Трампа досталось и Джорджу Бушу-младшему, в первую очередь, за Ирак, и Джебу Бушу, который претендовал на президентский пост. Трамп постоял у гроба и в конце отдал честь.Несмотря на конфликт, Трамп пригласил чету Бушей на время их пребывания в Вашингтоне погостить в Блэр Хаусе: резиденцию в двух шагах от Белого дома. Буши, которые не позвали Трампа на панихиду по супруге сорок первого президента Барбаре Буш в апреле этого года, в этот раз его пригласили. Трамп будет участвовать в церемонии прощания в среду, в Вашингтонском кафедральном соборе. Правда слова ему не дадут, при этом не нарушат традицию, что траурную речь должен произносить президент страны. Просто это сделает сын, экс-президент Джордж Буш-младший.