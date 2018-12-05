Из-за неубранного левого шасси в Сочи после вылета вернулся самолет авиакомпании UTair. На его борту был 31 пассажир. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры отправятся в Краснодар на резервном самолете компании.

Из-за неубранного левого шасси в Сочи после вылета вернулся самолет авиакомпании UTair. На его борту был 31 пассажир. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры отправятся в Краснодар на резервном самолете компании.Запасное воздушное судно уже подготовлено к предстоящему полету. Бортпроводники уже находятся на его борту, а летный экипаж оформляет документы по инциденту с шасси, сообщает ТАСС.