05.12.2018

2018-12-05 08:05:53

В США известного актера нашли мертвым в собственном доме

В США в собственном доме в штате Нью-Джерси в возрасте 88 лет из-за осложнений деменции ушел из жизни знаменитый актер Филип Боско, передает . Он был известен своим участием в порядка 50 постановок Бродвейского театра, а любителям кино со всего мира запомнился по ролям в таких фильмах, как "Свадьба лучшего друга", "Двое: Я и моя тень", "Трое мужчин и младенец" и других.