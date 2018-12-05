05.12.2018

2018-12-05 21:01:02

В Уфе упавший с крыши лед травмировал женщину

За текущий день в Уфе было зарегистрировано два падения наледи. Инциденты обернулись серьезными последствиями.



Так, в одном из случаев с козырька балкона лед упал на прохожую. Медики доставили женщину на обследование в одну из городских больниц, передает .