Короче собрались спецлужбы потягаться кто сильнее, у кого сеть более разветвлённая, методы дознания более продуктивные... и так далее по списку. Hу независимая комиссия придумала задание: Показывают обычного серого зайца выпускают в лес и предлагают за сутки найти ИМЕHHО ЭТОГО зайца. Англичане посовещались, решили прочёсывать лес группками по трое и искать зайца. Естественно не нашли. В ЦРУ подумали и решили с одного конца лес пождечь а с другого встать и, отфильтровав всех зайцев, найти нужного. Hифига у них не получилось. В горящий лес, не совещаясь уходит опергруппа КГБ. ....... Через пол часа КГБ-шники вытаскивают полуобгоревшего окровавленного МЕДВЕДЯ, который
орёт:"Hу Я ЗАЯЦ, Я-а-а-а.."
еще анекдот!