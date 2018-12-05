В этом году Ирина Муромцева отметила 40-летие. Популярная телеведущая рассказала о том, как восприняла новую веху своей жизни.

В этом году Ирина Муромцева отметила 40-летие. Популярная телеведущая рассказала о том, как восприняла новую веху своей жизни.Ирина Муромцева призналась, что, в отличие от сверстниц, довольно спокойно восприняла свое 40-летие. "Наблюдая за некоторыми старшими подругами, я замечала, что перед 40-летием их лихорадило. У меня никакой тревоги не было. Но в течение всего года со мной происходили события, которые ставили передо мной вопросы ребром: своим ли делом занимаюсь, правильно ли воспитываю детей, общаюсь с мужем, с людьми…" – рассказала ведущая.В качестве примера Ирина привела такую ситуацию: ее волновал вопрос взаимоотношений взрослых детей с их стареющими родителями. Ответ она получила в совершенно необычном месте. "На съемках я встретилась с психологом Александром Колмановским. Я пришла на лекцию, она называлась "Про разводы: чтобы не пригодилось", и вдруг психолог начинает говорить про взаимоотношения взрослых людей с родителями. У меня от неожиданности челюсть падает на пол", – цитирует Ирину Муромцеву .По словам Муромцевой, весь год она неожиданно сталкивается с ответами на встающими перед ней вопросами. "Мы все живем в информационном поле, которое сами себе генерируем. Думаешь о чем-то, задаешься вопросом, вскоре прилетает ответ. Другой вопрос – как потом все это использовать…" – заключила телеведущая.Предстоящий Новый год Муромцева намерена встретить с супругом Максимом и дочками Любовью и Александрой в Сочи. Ведущая призналась, что недавно они с мужем поняли, что общаются чаще всего по телефону, что не способствует близости. Поэтому решили специально выделять время друг для друга.