«12 декабря Россия отмечает День Конституции. В преддверии государственного праздника на официальном сайте ведомства подготовлена и размещена тематическая викторина», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«12 декабря Россия отмечает День Конституции. В этом году основному закону государства исполняется двадцать пять лет. В преддверии государственного праздника на официальном сайте ведомства подготовлена и размещена тематическая викторина. Это еще одна возможность способствовать укреплению уважения к закону, формированию чувства сопричастности к истории нашей страны, воспитанию патриотизма и гражданственности», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Ответив на несколько вопросов в формате интеллектуальной игры, посетители ведомственных интернет-ресурсов смогут проверить и закрепить теоретические знания основного закона страны, а также этапов его зарождения»,- добавила Ирина Волк.