Размер окладов вырос на 30%

Размер окладов вырос на 30%Во Владимирской области существенно поднимут зарплату работникам государственных учреждений культуры. Постановление об этом подписал Владимир Сипягин. Размер окладов вырос на 30%.В список счастливчиков вошли:технические исполнители и артисты вспомогательного состава;работники культуры, искусства и кинематографии среднего звена;работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, научные работники и руководители структурных подразделений;руководящий состав учреждений культуры, искусства и кинематографии;рабочие культуры, искусства и кинематографии первого уровня;рабочие культуры, искусства и кинематографии второго уровня.Помимо этого, губернатор порекомендовал органам местного самоуправления тоже задуматься об увеличении окладов работников муниципальных учреждений культуры, которые финансируются за счёт местных бюджетов.