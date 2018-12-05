Вячеслав Климанов заменил Виталия Азарова

Вячеслав Климанов заменил Виталия АзароваСтало известно, кто стал новым врио заместителя губернатора. Руководителем представительства администрации Владимирской области при Правительстве России назначили Вячеслава Климанова.Владимир Сипягин подписал соответствующий указ 4 декабря, сообщает пресс-секретарь Белого дома Ольга Петрова. Сегодня он уже приступил к своим обязанностям.Напомним, что Вячеслав Петрович с 2011-го года замещал должность руководителя аппарата регионального ЗакСобрания. А его предшественник - Виталий Азаров подал в отставку 30 ноября. Заявление об увольнении он написал по своей инициативе.