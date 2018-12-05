Погасить накопившиеся долги можно без пени, а потом еще и ценный приз получить

Погасить накопившиеся долги можно без пени, а потом еще и ценный приз получитьЕсть примета, что в следующем году все сложится удачно, если встретить его без долгов. У вас есть возможность получить улыбку фортуны, а заодно и призы от компании «Энергосбыт Волга».Во Владимирской области стартует акция «В Новый год - без долгов!». В этом месяце клиенты сбытовой компании получат ноябрьские квитанции, после погашения которых жители автоматически попадут в число претендентов на ценный приз.Для того, чтобы стать участником акции, необходимо сделать два простых шага:Оплатить существующую задолженность за энергоресурсыСдать показания счетчиков за последний месяц года до 24 декабря (включительно)Победителям будут зачислены 500 рублей на их лицевые счета. Имена счастливчиков узнаем в январе 2019 года. А пока не теряем времени - оплачиваем квитанции без пени и встречаем Новый год без долгов!Уточнить подробности акции можно у специалистов филиалов «Энергосбыт Волга».