Компания отреагировала на проверку общественников

Компания отреагировала на проверку общественниковВ середине ноября владимирские активисты провели проверку соблюдения законности условий оформления микрозаймов. В тот раз они посетили ООО «Быстроденьги» на Гагарина.Тогда общественники рассказали, что в данной организации проверяющие столкнулись с интересным фактом. У заемщика не существует возможности ознакомиться с проектом договора микрозайма и согласием на обработку персональных данных изначально. Данные документы предоставляются к изучению только после внесения всех требуемых для подачи заявки персональных данных и внесения их в компьютерную базу данной организации. Поэтому, если даже клиент отказывается от получения микрозайма, его персональные данные уже находятся в полном распоряжении организации.Пресс-служба микрофинансовой компании решила не оставаться в стороне и объяснила подобные правила.«Наши специалисты таким образом принимают решение о платежеспособности клиента, а также используют персональные данные для получения информации о нём от третьих лиц, в том числе бюро кредитных историй. Для осуществления некоторых проверок данные передаются телефонным операторам, партнерским организациям, банкам и т.д. Кроме этого, получение информации необходимо для быстрого оформления документов.В процессе оформления договора займа клиенту необходимо подписать ряд документов: заявление, анкета, согласие на получение основной части кредитной истории в бюро кредитных историй и т.п. Если персональные данные клиента не вносить в компьютерную систему компании, то пришлось бы каждый такой документ заполнять от руки, что существенно увеличит срок оформления займа», — сообщается в письме.Также из ответа следует, что для обеспечение информационной безопасности клиентов резервное копирование данных и информации о клиентах может проходить за пределами страны, это называется «трансграничная передача данных» и она, по мнению фирмы, соответствует законам.Компания не отрицает, что данные нужны для информирования клиентов о рекламных акциях и предложениях. Однако заявляет, что любой клиент может отказаться от рекламных рассылок.