Мероприятия происходят при поддержке Фонда президентских грандов

Мероприятия происходят при поддержке Фонда президентских грандовНекоммерческая организация «Светлица» организует бесплатные занятия для детей по развитию эмоционального интеллекта. Мероприятия происходят при поддержке Фонда президентских грандов.«Лето» придет во владимирские интернаты и реабилитационные центры для детей. Это целая серия занятий с психологами, которые должны помочь ребятам научиться ориентироваться в своих чувствах и чувствах других, снимут напряжение во время общения, а также помогут ребенку стать более общительным и добиваться поставленных целей.Этот проект в первую очередь направлен на детей из социально незащищенных категорий или ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. В первый раз занятия с использованием средств арт-терапии провели во владимирском , совсем скоро занятия будут проходить и во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.