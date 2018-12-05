Письма долетят прямиком до Великого Устюга
Письма долетят прямиком до Великого Устюга
Владимирские дети могут отправить письма новогоднему волшебнику – Деду Морозу. Послание дойдет до его резиденции в Великом Устюге.
Специальный ящик для писем поставили в 3-х отделениях Почты России:
в центральном отделении на улице Подбельского, 2на улице Юбилейной, 50улице Горького, 60.
Письма и открытки с пожеланиями будут доставать ежедневно.
А чтобы Дедушка Мороз смог прислать ответ, сотрудники почты напоминают, что свой адрес нужно написать правильно, не забыв указать индекс.
Письмо новогоднему волшебнику нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку.