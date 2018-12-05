Мужчина отобрал у нее сумку и сережки

Мужчина отобрал у нее сумку и сережкиВладимирские полицейские задержали жителя Сызрани, который подозревается в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Весной этого года молодой человек, управляя машиной без номеров, сбил 82-летнюю пенсионерку из Владимира. Он предложил бабушке доставить её в больницу. Она согласилась и села в автомобиль.Злоумышленник отвез женщину под Суздаль, остановил машину на обочине дороги, отобрал у нее сумку и золотые сережки, а затем, заставив пенсионерку выйти из салона, уехал в неизвестном направлении. Сумма ущерба превысила 25 тысяч рублей.Мужчину задержали в Сызрани и доставили во Владимирскую область.Расследование уголовного дела продолжается. Грабитель заключен под стражу.