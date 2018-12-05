Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 5 декабря, встретился с президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой. Председатель нижней палаты отметил, что визит высокого гостя поможет активизировать межпарламентские отношения между странами. Законодатель подчеркнул, что это первое посещение России председателем австрийского парламента за последние 17 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 5 декабря, встретился с президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.Председатель нижней палаты отметил, что визит высокого гостя поможетактивизировать межпарламентские отношения между странами. Законодательподчеркнул, что это первое посещение России председателем австрийскогопарламента за последние 17 лет.Пословам спикера, такая периодичность вызывает тревогу. "Отношения междудепутатами в рамках межпарламентского сотрудничества должны обеспечиватьразвитие отношений между нашими странами", – сказал Володин.СпикерГосдумы посетовал, что в отличие от отношений на уровне глав государстви исполнительной власти, сотрудничество между парламентами пока неотличается высокой динамикой. Визит главы Национального совета Австрии,председательствующей сейчас в Евросоюзе, и его выступление на пленарномзаседании поможет исправить эту ситуацию, выразил надежду Володин."Но без диалога нет доверия. Диалог между депутатами обеспечивает диалог между народами", – сказал председатель нижней палаты.Дляукрепления межпарламентских связей есть хорошая основа, подчеркнулпредседатель Госдумы. Он отметил увеличение товарооборота междустранами. "За прошлый год он вырос на 40 процентов, увеличиваетсявзаимный турпоток. Это говорит о том, что люди выбирают страну, котораяим интересна, которая может предложить им безопасный отдых", – сказалВолодин.Вольфганг Соботкаотметил, что есть потенциал для дальнейшего роста и призвал и дальшеукреплять торгово-экономическое сотрудничество. "Надо также усиливатьнаши межпарламентские связи, это уже будет зависеть от нас", – добавил Соботка и выразил надежду, что его визит поспособствует углублению связей законодательных органов двух стран.ПрезидентНационального совета Австрии напомнил, что в 2013 и 2015 годах в егостране прошли Русские сезоны, прошлый год стал перекрестным годомтуризма, текущий – годом музыки, а следующий будет посвящен молодежным обменам. "В эту работу также надо вовлекать наши парламенты", – уверен законодатель.После встречи с Вячеславом Володиным Вольфганг Соботкавыступил на пленарном заседании Госдумы. Он заявил, что Австрия ценитРоссию как важного партнера, однако признал, что отношения омрачаютсягеополитической напряженностью. Вместе с тем законодатель выразил уверенность, что мир в Европе невозможен без участия Москвы.Спикеравстрийского парламента призвал поддерживать отношения в рамкахПарламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также подтвердилзаинтересованность своей страны в строительстве газопровода "Северныйпоток – 2".Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.