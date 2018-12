Waymo — бывший проект самоуправляемых автомобилей Google, выделившийся в самостоятельную компанию, — объявила о запуске первого в мире коммерческого сервиса автономных пассажирских перевозок Waymo One. Пока услугой могут воспользоваться только жители Финикса — столицы американского штата Аризона.

Waymo тестирует беспилотные автомобили в Финиксе с весны прошлого года. Подав заявку на участие в программе, любой житель города мог бесплатно прокатиться на автономном минивэне Chrysler Pacifica. При помощи мобильного приложения участники программы могли вызвать "машину будущего" в любое время суток и отправиться в любую точку в пределах города.Однако с запуском Waymo One компания ввела ряд важных ограничений. Во-первых, первыми к участию приглашена группа из около 400 добровольцев, испытывавших службу в течение полутора последних лет. Теперь им разрешено публиковать фотографии и делиться впечатлениями в соцсетях, а также брать с собой в поездку друзей и членов семьи.Во-вторых, несмотря на то что Waymo One доступен круглосуточно, "умную" машину можно вызвать только в пределах четырех районов Финикса. Со временем география поездок будет расширяться, сказал глава Waymo Джон Крафчик.Внутри салона на сенсорных экранах, встроенных в подголовники передних кресел, отображается маршрут следования и другая информация. Нажимая на кнопки, клиенты Waymo One могут могут начать поездку, обратиться в техподдержку, снять блокировку дверей или попросить остановиться, пишет редактор The Verge Эндрю Хокинс.Машины ездят полностью самостоятельно. Тем не менее, для подстраховки за рулем некоторых машин находится водитель, который в случае непредвиденной ситуации возьмет управление на себя. По словам Хокинса, опыт передвижения на робомобилях Waymo несильно отличается от езды в обычном такси: машины автоматически притормаживают при переезде "лежачих полицейских" и других неровностей, сбавляют скорость на перекрестках и ускоряются при смене полосы движения."СМИ выяснили, когда "гугломобили"-беспилотники начнут возить пассажиров за деньги читайте такжеЦена за поездку отображается в приложении и рассчитывается на основе ряда факторов, включая время в пути и расстояние до места назначения. За поездку на расстояние около 5 км длительностью 8 минут журналист заплатил $7. Примерно в такую же сумму обошелся бы вызов машины через Uber или Lyft.