Он обойдется в 17990 рублей и поступит в продажу 6 декабря

"Яндекс" представил собственный смартфон "Яндекс.Телефон" со встроенным голосовым помощником "Алиса". Устройство стоимостью 17990 рублей поступит в продажу с 6 декабря в магазине компании в Москве. С 7 декабря продажи стартуют через собственную торговую онлайн-площадку "Беру", а также в магазинах "М.Видео" , "Эльдорадо" и салонах "Вымпелкома".В июле "Яндекс" получил разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза "смартфона "Яндекс.Телефон" торговой марки "Яндекс", модели YNDX-000SB", оно действует до 25 июня 2023 года. Изготовителем товара выступает зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG. Эта же швейцарская компания является изготовителем "умной колонки" "Яндекс.Станция", продажи которой начались в России 10 июля. Дизайн телефона разработан в "Яндексе".Телефон работает на мобильной операционной системе Android. Он оснащён восьмиядерным процессором и экраном с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 точек. Устройство оснащено сканером отпечатка пальца и поддерживает технологию NFC для бесконтактной оплаты покупок. Устройство поддерживает платежные системы "Яндекс.Деньги" и Google Pay. Гаджет также оснащен определителем номера, который подключен к системе "Яндекс.Справочник" с контактными данными организаций. Таким образом, если пользователю звонят из организации - он будет знать, из какой именно, если номера нет в книге контактов.