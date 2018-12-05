Скрывал доходы, чтобы не платить налоги. Судом и следствием установлено, что бывший начальник производства корпусов и запасных частей ОАО «Муромтепловоз» применял схему вывода из-под государственного контроля денежных средств. Ими должна была погашаться недоимка по обязательным платежам, так как предприятие имеет многомиллионные долги.
Скрывал доходы, чтобы не платить налоги. Судом и следствием установлено, что бывший начальник производства корпусов и запасных частей ОАО Муромтепловоз применял схему вывода из-под государственного контроля денежных средств. Ими должна была погашаться недоимка по обязательным платежам, так как предприятие имеет многомиллионные долги. В итоге за счет проведенных манипуляций бюджет лишился более 5 миллионов рублей. В ходе следствия бывший начальник раскаялся и, чтобы загладить вину, даже помог средствами
малообеспеченным членам одной из общественных организаций Мурома. По ходатайству следователя СК России суд принял решение прекратить уголовное преследование экс-руководителя и назначить ему судебный штраф в размере 120 тысяч рублей.