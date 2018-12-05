Скрывал доходы, чтобы не платить налоги. Судом и следствием установлено, что бывший начальник производства корпусов и запасных частей ОАО «Муромтепловоз» применял схему вывода из-под государственного контроля денежных средств. Ими должна была погашаться недоимка по обязательным платежам, так как предприятие имеет многомиллионные долги.

Скрывал доходы, чтобы не платить налоги. Судом и следствием установлено, что бывший начальник производства корпусов и запасных частей ОАО Муромтепловоз применял схему вывода из-под государственного контроля денежных средств. Ими должна была погашаться недоимка по обязательным платежам, так как предприятие имеет многомиллионные долги. В итоге за счет проведенных манипуляций бюджет лишился более 5 миллионов рублей. В ходе следствия бывший начальник раскаялся и, чтобы загладить вину, даже помог средствамималообеспеченным членам одной из общественных организаций Мурома. По ходатайству следователя СК России суд принял решение прекратить уголовное преследование экс-руководителя и назначить ему судебный штраф в размере 120 тысяч рублей.