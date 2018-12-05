Будут судить за подглядывание в туалете. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении ковровчанина, который следил за коллегами. По версии следствия, 58-летний мужчина установил видеокамеру в женском туалете офиса в апреле этого года.

Будут судить за подглядывание в туалете. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении ковровчанина, который следил за коллегами. По версии следствия, 58-летний мужчина установил видеокамеру в женском туалете офиса в апреле этого года. Полгода он записывал все действия женщин в "дамской" комнате, а затем просматривал видео у себя в кабинете. 4 октября одна из сотрудниц офиса нашла в туалете коробку с камерой и принесла к коллегам, чтобы разобраться в ситуации. Пострадавшие нашли файл с установкой видеокамеры, где было видно лицо мужчины. После шока и чувства недоумения женщины обратились с коллективным заявлением в правоохранительные органы. Автор видеозаписей сразу уволился с места работы, но еще несколько раз пытался пробраться в офис, чтобы удалить с рабочего компьютера папку под названием "канализация". Именно там подозреваемый хранил записи из "дамской" комнаты. 58-летний ковровчанин назвал свою выходку нелепой случайностью и заявил о готовности загладить свою вину перед бывшими коллегами материально. Потерпевшими признаны 11 женщин. Дело передали в суд.