Фигуристка Алина Загитова и хоккеист Павел Дацюк стали лауреатами национальной премии по итогам 2018 года. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию победила в номинации Гордость России в категории Спортсменка года.

Фигуристка Алина Загитова и хоккеист Павел Дацюк сталилауреатами национальной премии по итогам 2018 года. Олимпийскаячемпионка по фигурному катанию победила в номинации "Гордость России" вкатегории "Спортсменка года".настоящее время в женском фигурном катании – жесткая конкуренция. Современные юныезвезды льда Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева буквальнонаступают друг другу на пятки.И вот,лучшей спортсменкой уходящего года признана 16-летняя Загитова. Девушка обошлав глазах экспертов соперниц. К слову, обсуждаемаяв последнее время Туктамышева сдала позиции. Спортсменка не была номинированана национальную премию Минспорта.Олимпийский чемпион, нападающийпетербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк стал победителем вноминации "Гордость России" в категории "Спортсмен года", передает РИА Новости.Станислав Черчесов признантренером года.Отметим, Министерство спорта присуждаетнаграду ежегодно. В 2017 году лучшими были названы лыжник Сергей Устюгов и легкоатлетка Мария Ласицкене.Напомним, Алина Загитова в этом году сталаолимпийской чемпионкой в Пхенчхане. Кроме того, она выиграла чемпионат Европы ипобедила на чемпионате России. Однако этихпобед могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявиладолжную настойчивость.