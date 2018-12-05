Фигуристка Алина Загитова и хоккеист Павел Дацюк стали
лауреатами национальной премии по итогам 2018 года. Олимпийская
чемпионка по фигурному катанию победила в номинации Гордость России в
категории Спортсменка года.
Фигуристка Алина Загитова и хоккеист Павел Дацюк стали
лауреатами национальной премии по итогам 2018 года. Олимпийская
чемпионка по фигурному катанию победила в номинации "Гордость России" в
категории "Спортсменка года".
В
настоящее время в женском фигурном катании – жесткая конкуренция. Современные юные
звезды льда Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева буквально
наступают друг другу на пятки.
И вот,
лучшей спортсменкой уходящего года признана 16-летняя Загитова. Девушка обошла
в глазах экспертов соперниц. К слову, обсуждаемая
в последнее время Туктамышева сдала позиции. Спортсменка не была номинирована
на национальную премию Минспорта.
Олимпийский чемпион, нападающий
петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк стал победителем в
номинации "Гордость России" в категории "Спортсмен года", передает РИА Новости.
Станислав Черчесов признан
тренером года.
Отметим, Министерство спорта присуждает
награду ежегодно. В 2017 году лучшими были названы лыжник Сергей Устюгов и легкоатлетка Мария Ласицкене.
Напомним, Алина Загитова в этом году стала
олимпийской чемпионкой в Пхенчхане. Кроме того, она выиграла чемпионат Европы и
победила на чемпионате России. Однако этих
побед могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила
должную настойчивость.