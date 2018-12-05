Папилломавирус – самая распространенная в мире инфекция, передающаяся половым путем. 70-90% людей заражаются им в течение своей жизни. Мало кто знает, что онкогенные типы вируса напрямую связаны с развитием рака у мужчин и женщин. В мире ежегодно регистрируется около 750 тысяч случаев ВПЧ-ассоциированных раков. Частота инфицирования онкогенными штаммами в России достигает 40%.

Папилломавирус– самая распространенная в мире инфекция, передающаяся половым путем. 70-90%людей заражаются им в течение своей жизни. Мало кто знает, что онкогенные типывируса напрямую связаны с развитием рака у мужчин и женщин. В мире ежегоднорегистрируется около 750 тысяч случаев ВПЧ-ассоциированных раков. Частотаинфицирования онкогенными штаммами в России достигает 40%.Каждый деньв нашей стране около 17 женщин умирают от рака шейки матки (РШМ) и около 22мужчин – от рака ротоглотки. Одним из ключевых факторов развития этихонкозаболеваний является ВПЧ. По данным стран Северной Европы и США, около 80%случаев рака ротоглотки и до 99% РШМ вызвано именно вирусом папилломы человека.Рак анального канала, который встречается у женщин и мужчин, до 80% случаев связан с ВПЧ, а также этимвирусом вызван каждый второй случай рака полового члена.В России ракшейки матки занимает второе место в структуре онкологических заболеваний средиженщин в возрасте до 45 лет и первое место в структуре смертности от рака средиженщин в возрасте 21-30 лет. У 70% девушек в возрасте до 25 лет РШМ диагностируется уже на поздних стадиях (III и IV), когда спасти их ужепрактически невозможно. По статистике именно на РШМ приходится наибольшее числоВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований.Нередкоинфекция проходит бессимптомно, то есть можно получить вирус и даже не знать обэтом. Если у человека имеется сильный иммунитет, то вполне вероятно исамоизлечение. Если же его нет, происходит реинфицирование, то есть переход в хроническуюстадию."Послепопадания вируса в организм, при снижении иммунитета, заболевание может принятьхронический характер. На сегодняшний день отсутствуют эффективные лекарственныесредства для лечения инфекции, вызванной ВПЧ. Терапия направлена только наукрепление общего иммунитета. Если организм не справляется с инфекцией, тосначала развивается предрак – такое поражение слизистой, которое требуетхирургического лечения. Если принять меры вовремя, то пациент полностьюизлечивается. В последней стадии заболевания пациенток уже невозможно спасти –им можно только продлить жизнь", – отмечает профессор, Президент Российского общества гинекологов-онкологов, ведущий научный сотрудник отделения онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова Адель Урманчеева.Чаще всеговирус передается при любом незащищенном половом контакте с носителем инфекции.Но никакие средства контрацепции не дают 100-процентной защиты от заражения.Поэтому главные факторы риска – раннееначало половой жизни и частая смена партнеров. Исключить контакт человека спапилломавирусом полностью невозможно.Возникаетвопрос, как защититься от ВПЧ-ассоциированного рака? Всемирная ОрганизацияЗдравоохранения и другие международные организации настоятельнорекомендуют вакцинацию против ВПЧ. На данный момент это наиболее эффективный ибезопасный метод первичной профилактики. Сегодня более чем в 80 странах миравакцинация против вируса папилломы человека включена в национальные программыиммунизации и предоставляется бесплатно. В России же пока такая вакцинация внациональный календарь профилактических прививок не входит.между тем зарубежные программы массовой иммунизации, запущенные десять летназад, сегодня демонстрируютвпечатляющие результаты. Заболеваемость папилломавирусной инфекцией снижаетсяболее чем на 90%, а частота предраковых поражений шейки матки сокращается на40%. Австралия, которая одна из первых в мире внедрила массовую иммунизациюпротив ВПЧ, сегодня озвучивает новые амбициозные цели: стать первой в мирестраной, где рак шейки матки будет полностью побежден в течение ближайших лет.