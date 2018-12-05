Папилломавирус
– самая распространенная в мире инфекция, передающаяся половым путем. 70-90%
людей заражаются им в течение своей жизни. Мало кто знает, что онкогенные типы
вируса напрямую связаны с развитием рака у мужчин и женщин. В мире ежегодно
регистрируется около 750 тысяч случаев ВПЧ-ассоциированных раков. Частота
инфицирования онкогенными штаммами в России достигает 40%.
Папилломавирус
– самая распространенная в мире инфекция, передающаяся половым путем. 70-90%
людей заражаются им в течение своей жизни. Мало кто знает, что онкогенные типы
вируса напрямую связаны с развитием рака у мужчин и женщин. В мире ежегодно
регистрируется около 750 тысяч случаев ВПЧ-ассоциированных раков. Частота
инфицирования онкогенными штаммами в России достигает 40%.
Каждый день
в нашей стране около 17 женщин умирают от рака шейки матки (РШМ) и около 22
мужчин – от рака ротоглотки. Одним из ключевых факторов развития этих
онкозаболеваний является ВПЧ. По данным стран Северной Европы и США, около 80%
случаев рака ротоглотки и до 99% РШМ вызвано именно вирусом папилломы человека.
Рак анального канала, который встречается у женщин и мужчин, до 80% случаев связан с ВПЧ, а также этим
вирусом вызван каждый второй случай рака полового члена.
В России рак
шейки матки занимает второе место в структуре онкологических заболеваний среди
женщин в возрасте до 45 лет и первое место в структуре смертности от рака среди
женщин в возрасте 21-30 лет. У 70% девушек в возрасте до 25 лет РШМ диагностируется уже на поздних стадиях (III и IV), когда спасти их уже
практически невозможно. По статистике именно на РШМ приходится наибольшее число
ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований.
Нередко
инфекция проходит бессимптомно, то есть можно получить вирус и даже не знать об
этом. Если у человека имеется сильный иммунитет, то вполне вероятно и
самоизлечение. Если же его нет, происходит реинфицирование, то есть переход в хроническую
стадию.
"После
попадания вируса в организм, при снижении иммунитета, заболевание может принять
хронический характер. На сегодняшний день отсутствуют эффективные лекарственные
средства для лечения инфекции, вызванной ВПЧ. Терапия направлена только на
укрепление общего иммунитета. Если организм не справляется с инфекцией, то
сначала развивается предрак – такое поражение слизистой, которое требует
хирургического лечения. Если принять меры вовремя, то пациент полностью
излечивается. В последней стадии заболевания пациенток уже невозможно спасти –
им можно только продлить жизнь", – отмечает профессор, Президент Российского общества гинекологов-онкологов, ведущий научный сотрудник отделения онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова Адель Урманчеева.
Чаще всего
вирус передается при любом незащищенном половом контакте с носителем инфекции.
Но никакие средства контрацепции не дают 100-процентной защиты от заражения.
Поэтому главные факторы риска – раннее
начало половой жизни и частая смена партнеров. Исключить контакт человека с
папилломавирусом полностью невозможно.
Возникает
вопрос, как защититься от ВПЧ-ассоциированного рака? Всемирная Организация
Здравоохранения и другие международные организации настоятельно
рекомендуют вакцинацию против ВПЧ. На данный момент это наиболее эффективный и
безопасный метод первичной профилактики. Сегодня более чем в 80 странах мира
вакцинация против вируса папилломы человека включена в национальные программы
иммунизации и предоставляется бесплатно. В России же пока такая вакцинация в
национальный календарь профилактических прививок не входит.
А
между тем зарубежные программы массовой иммунизации, запущенные десять лет
назад, сегодня демонстрируют
впечатляющие результаты. Заболеваемость папилломавирусной инфекцией снижается
более чем на 90%, а частота предраковых поражений шейки матки сокращается на
40%. Австралия, которая одна из первых в мире внедрила массовую иммунизацию
против ВПЧ, сегодня озвучивает новые амбициозные цели: стать первой в мире
страной, где рак шейки матки будет полностью побежден в течение ближайших лет.