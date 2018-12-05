Телевидение – это фабрика иллюзий. И методы, которыми каналы
заманивают в программы – в том числе в Голубой огонек – известных
или не очень людей, далеко не всегда можно назвать честными.
Телевидение – это фабрика иллюзий. И методы, которыми каналы
заманивают в программы – в том числе в "Голубой огонек" – известных
или не очень людей, далеко не всегда можно назвать честными.
Собрать нужную массовку на съемочную площадку для
телевизионщиков не проблема. Тем более, если это съемка новогодней программы -
того же "Голубого огонька". Приемов у организаторов шоу для того,
чтобы заманить на съемки нужную массовку, множество.
"На ТВ всегда заготовлена масса приемов зазывания, в
том числе и для гламурных барышень. Для всех найдется свой подход. Главная
задача съемочной группы того или иного шоу – вытянуть человека на площадку. Через
обещание денег или других благ – это уже вопрос тактики, могут и приврать, дело
то житейское", – сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Более известный и медийный персонаж стоит дороже, отметил
эксперт. По словам Манукяна, он лично был свидетелем того, как массу медийных
личностей позвали на эфир по одной теме, а в итоге рассматривали совершенно
другую.
"Надо было видеть, как они в перерыве между съемкой
возмущались тем, как их обманули! Громче всех высказывался Сергей Зверев, чуть
потише Сергей Соседов – но скандал был тот еще", – вспоминает эксперт.
Комментарий Манукяна касался свидетельства известного блогера
Natakondra – она же Наталья из Красноярска. Она решила посетить съемки
"Голубого огонька", который обычно транслируется в телеэфире в
новогоднюю ночь. Происходящим в студии девушка была страшно разочарована.
К съемкам в "Голубом огоньке" девушка тщательно
подготовилась: купила новое платье, сделала прическу и макияж. Однако все было
не так, как она себе представляла. Все ценные аксессуары пришлось сложить в
"мешок из-под картошки".
После блондинку и других гостей рассадили за полупустые
столы с пластмассовыми фруктами в вазах. По бокалам разлили "Дюшес" и
приказали улыбаться. Начались выступления звезд. По словам Натальи, первые два
часа на "Голубом огоньке" было немного интересно, но далее начался "профессиональный праздник в
дурдоме". Ее продержали в студии 12 часов – за что заплатили 1 тысячу
рублей. Покинуть место – а тем более приблизиться к звездам, выступавшим на "Голубом огоньке" – девушке так и не
удалось.