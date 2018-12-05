Телевидение – это фабрика иллюзий. И методы, которыми каналы заманивают в программы – в том числе в Голубой огонек – известных или не очень людей, далеко не всегда можно назвать честными.

Телевидение – это фабрика иллюзий. И методы, которыми каналызаманивают в программы – в том числе в "Голубой огонек" – известныхили не очень людей, далеко не всегда можно назвать честными.Собрать нужную массовку на съемочную площадку длятелевизионщиков не проблема. Тем более, если это съемка новогодней программы -того же "Голубого огонька". Приемов у организаторов шоу для того,чтобы заманить на съемки нужную массовку, множество."На ТВ всегда заготовлена масса приемов зазывания, втом числе и для гламурных барышень. Для всех найдется свой подход. Главнаязадача съемочной группы того или иного шоу – вытянуть человека на площадку. Черезобещание денег или других благ – это уже вопрос тактики, могут и приврать, делото житейское", – сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Более известный и медийный персонаж стоит дороже, отметилэксперт. По словам Манукяна, он лично был свидетелем того, как массу медийныхличностей позвали на эфир по одной теме, а в итоге рассматривали совершеннодругую."Надо было видеть, как они в перерыве между съемкойвозмущались тем, как их обманули! Громче всех высказывался Сергей Зверев, чутьпотише Сергей Соседов – но скандал был тот еще", – вспоминает эксперт.Комментарий Манукяна касался свидетельства известного блогераNatakondra – она же Наталья из Красноярска. Она решила посетить съемки"Голубого огонька", который обычно транслируется в телеэфире вновогоднюю ночь. Происходящим в студии девушка была страшно разочарована.К съемкам в "Голубом огоньке" девушка тщательноподготовилась: купила новое платье, сделала прическу и макияж. Однако все былоне так, как она себе представляла. Все ценные аксессуары пришлось сложить в"мешок из-под картошки".После блондинку и других гостей рассадили за полупустыестолы с пластмассовыми фруктами в вазах. По бокалам разлили "Дюшес" иприказали улыбаться. Начались выступления звезд. По словам Натальи, первые двачаса на "Голубом огоньке" было немного интересно, но далее начался "профессиональный праздник вдурдоме". Ее продержали в студии 12 часов – за что заплатили 1 тысячурублей. Покинуть место – а тем более приблизиться к звездам, выступавшим на "Голубом огоньке" – девушке так и неудалось.