Супруга арестованного за драки в Москве футболиста рассказала о новой предположительной пассии спортсмена. По словам Аланы Мамаевой, разлучницу зовут Александра Фомина.
Супруга арестованного за драки в Москве футболиста рассказала о новой предположительной пассии спортсмена. По словам Аланы Мамаевой, разлучницу зовут Александра Фомина.
Жена футболиста заявила, что девушка
живет в Вильнюсе и занимается флористикой. У нее собственный цветочный
магазин.
Также Алана поведала, что зазноба Павла
в разводе и воспитывает четырехлетнюю дочь Милану. По ее словам, отношения с Мамаевым
у Александры начались с июня этого года.
Фомина летала к футболисту в Москву.
Более того, именно из-за нее начался конфликт с водителем ведущей Первого канала,
переросший в злополучную драку. Теперь из-за этого и другого эпизода Павел вместе
с коллегой и другом Александром Кокориным находятся за решеткой.
Мамаева призналась, что переживает сейчас настоящую трагедию:
предательство любимого человека. Кроме того, Алане известны грязные подробности
прошлого любовницы мужа.
"Эта девушка занималась проституцией в
Австрии. Ее мать ей говорит: "Давай, разводи его, пусть перевезет вас с дочерью
в Москву". Вся семья такая и сестра", – цитирует Мамаеву Super. Ранее, в интервью российскому телеканалу, Алана не смогла скрыть, говоря об изменах супруга.
Напомним, в отношении
Павла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено уголовное дело по статьям
"Хулиганство" и "Побои". Оба находятся в СИЗО "Бутырка".