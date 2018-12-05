Супруга арестованного за драки в Москве футболиста рассказала о новой предположительной пассии спортсмена. По словам Аланы Мамаевой, разлучницу зовут Александра Фомина.

Супруга арестованного за драки в Москве футболиста рассказала о новой предположительной пассии спортсмена. По словам Аланы Мамаевой, разлучницу зовут Александра Фомина.Жена футболиста заявила, что девушкаживет в Вильнюсе и занимается флористикой. У нее собственный цветочныймагазин.Также Алана поведала, что зазноба Павлав разводе и воспитывает четырехлетнюю дочь Милану. По ее словам, отношения с Мамаевыму Александры начались с июня этого года.Фомина летала к футболисту в Москву.Более того, именно из-за нее начался конфликт с водителем ведущей Первого канала,переросший в злополучную драку. Теперь из-за этого и другого эпизода Павел вместес коллегой и другом Александром Кокориным находятся за решеткой.Мамаева призналась, что переживает сейчас настоящую трагедию:предательство любимого человека. Кроме того, Алане известны грязные подробностипрошлого любовницы мужа."Эта девушка занималась проституцией вАвстрии. Ее мать ей говорит: "Давай, разводи его, пусть перевезет вас с дочерьюв Москву". Вся семья такая и сестра", – цитирует Мамаеву Super. Ранее, в интервью российскому телеканалу, Алана не смогла скрыть, говоря об изменах супруга.Напомним, в отношенииПавла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено уголовное дело по статьям"Хулиганство" и "Побои". Оба находятся в СИЗО "Бутырка".