05.12.2018

2018-12-05 19:46:10

Житель Тюмени снял с чужой карты 80 тысяч

Безработный житель Тюмени снял с утерянной банковской карты 80 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленника.



Сообщается, что конверт с банковской картой и пин-кодом к ней потерял другой горожанин. Ушлый 29-летний мужчина, в свою очередь, подобрал ее и решил снять с нее деньги. Часть из похищенных денег злоумышленник потратил на личные нужды, передает .