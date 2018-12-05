Смерть матери стала большим ударом для звезды сериала Полицейский с Рублевки. Сергей Бурунов не смог сдержать слезы, вспомнив о трагедии во время интервью с блогером Юрием Дудем.

Смерть матери стала большим ударом для звезды сериала "Полицейскийс Рублевки". Сергей Бурунов не смог сдержать слезы, вспомнив о трагедии вовремя интервью с блогером Юрием Дудем.Актер Сергей Бурунов, известный зрителю по таким сериалам,как "Полицейский с Рублевки" и "Домашний арест", стал новымгероем YouTube-шоу "вДудь".Разговор дался артисту нелегко – была затронута тяжелая для Сергея тема.Актер расчувствовался, когда вспомнил о покойной матери,которая умерла в 2010 году от рака. Бурунов признался, что потеря родногочеловека стала для него настоящей травмой, с которой он не может справитьсябольше года.По словам Бурунова, у него с матерью были разные отношения -от и искренней любви до полного непонимания. Однако ее смерть стала для Сергеяогромным ударом. "Страшно то, что когда уходит твой близкий человек – тысидишь и ничего не можешь сделать. Год после смерти мамы я вообще не помню.Что-то было, но я не помню, все было черно-белое. Приходишь домой и либобухаешь, либо воешь", – рассказал актер.Сергей добавил, что до сих пор не знает, как с этим жить. добавив, что до сих пор не знает, как с этимжить. "А все эти сказочки про время, что оно лечит... Да ни *** оно нелечит! Только калечит", – не сдержался Бурунов. Артист уверен, что ближематери человека у него никогда не будет. По словам , боль никуда неуходит – она просто становится тупее.Сергей также рассказал Дудю, что как-то должен был принимать участие в съемках на Украине. Артист был утвержден в крупный проект, но из-за вооруженного конфликта в стране все отменилось. Как рассказал актер, 2014 и 2015 год стали для него достаточно тяжелыми. Продюсеры считали его мастером пародийного жанра и не брали в серьезные проекты. Однако, по словам Бурунова,все изменилось благодаря роли полковника МВД Володи Яковлева в телевизионном сериале "Полицейский с Рублевки".