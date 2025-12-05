В результате аварии две пассажирки легковушки скончались.

В Вязниках Владимирской области прокурор направил в суд уголовное дело против 42-летнего жителя Татарстана. Об этом рассказалиЕго обвиняют в смертельном ДТП по части 5 статьи 264 УК РФ. По версии следствия, 18 сентября 2025 года водитель КАМАЗа на трассе М-7 «Волга» не заметил красный сигнал светофора у поворота на Мстёру и врезался в остановившийся впереди Ford Focus.В результате аварии две пассажирки легковушки скончались, а водитель получил травмы. Максимальное наказание за такое преступление – до 7 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Вязниковский городской суд.