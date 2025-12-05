Эти сигареты он хранил в нежилом помещении своего магазина для дальнейшей продажи и получения прибыли.

В Вязниках Владимирской области прокуратура передала в суд уголовное дело против 44-летнего мужчины из областного центра. Его обвиняют в незаконном обороте контрафактной табачной продукции на сумму более 670 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По данным следствия, обвиняемый, владелец магазина, в начале 2024 года приобрел у неизвестных лиц немаркированные сигареты различных марок, включая «Корона», «Калипсо» и «Мальборо». Эти сигареты он хранил в нежилом помещении своего магазина для дальнейшей продажи и получения прибыли.Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции 6 ноября 2024 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Из незаконного оборота изъято около 6 тысяч пачек сигарет. Дело рассмотрит Вязниковский городской суд. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы и штраф.