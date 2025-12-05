Дочь бывшего владимирского губернатора - супруга задержанного руководителя подмосковного реабилитационного центра.

Похоже, что в стране началась волна разоблачений центров реабилитации людей с зависимостями. Не успел отгреметь , как грянул следующий — 4 декабря в Московской области правоохранители задержали блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова. Как выяснилось, одним из руководителей этого центра могла быть Елена Власова, дочь первого после развала СССР губернатора Владимирской области. Чем ославил себя очередной реабилитационный центр и какое отношение к нему имеет дочь Юрия Власова, в материале — vlad.aif.ru.Центр в эпицентре скандалаПричиной нового скандала оказался реабилитационный центр в деревне Малое Видное (Ленинский округ Подмосковья). По данным правоохранителей, этот центр работал в частном доме за высоким забором, вход был закрыт на замок.В пресс-службе подмосковной полиции рассказали, что расследование началось с обращения одной пострадавшей — она сообщила, что здоровью ее сестры, которая проходила лечение в рехабе, причинили вред, к тому же у нее обманом похитили деньги. При этом еще от трех человек поступили такие обращения.«Граждане прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно», — уточнили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета.Следствие располагает данными, что в рехабе пытали людей, заставляли их голодать. По информации следствия, подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила лечения от наркотической зависимости. В связи с этим возбуждено два уголовных дела по статье о незаконном лишении свободы в Егорьевске (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и Ленинском городском округе (ч. 2 ст. 127 УК РФ).Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в центре находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. «Они сообщили сотрудникам полиции о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений», — уточнила Татьяна Петрова.Кто такой Антонов?Основатель центра «Антонов PRO», 41-летний Максим Антонов, позиционировал себя как дипломированного клинического, детского и семейного психолога. В его арсенале — стаж наркомана и шестилетний тюремный срок (его привлекали к уголовной ответственности за распространение наркотиков и грабеж). Не раз Антонов бывал пациентом реабилитационных центров.Он утверждал, что на собственном опыте знает, как бороться с зависимостями. «Выбрался с самого дна и знаю, что наркомана поймет только наркоман», — сообщал Максим Антонов на сайте своего центра. Он разработал собственную методику и заверял, что она помогает избавиться от «наркоманских пороков и вернуться в общество полноценным человеком».Центр Антонова считался «звездным» — в нем проходили реабилитацию многие известные люди.Антонов вел блог, в котором рассказывал о своем пути к избавлению от зависимости и о помощи другим.Какое отношение к центру имеет дочь экс-губернатора?Telegram-канал SHOT сообщил, что одним из руководителей элитного реабилитационного центра «Антонов Pro» могла быть . Как стало известно, рехаб она создавала вместе со своим супругом Максимом Антоновым.На сайте центра обозначено, что Власова — магистр психологии. В перечне ее компетенций указано, что она специализируется на коррекции зависимого и пищевого поведения, более четырех лет работает с трудными подростками, а также значится, что она занималась организацией культурно-образовательного досуга и сопровождением детей со сниженными социальными навыками.Елена Власова — дочь Юрия Васильевича Власова, который вошел в историю как первый губернатор Владимирской области, а также как самый молодой губернатор в современной России: в 1991 году, когда он вступил в эту должность, ему было всего 30 лет. Возглавлял он Владимирскую область на протяжении одного срока — в 1996 году Власов проиграл выборы коммунисту Виноградову.С Власовым во Владимирской области было связано несколько скандалов. По данным интернет-издания Томикс33.рф, в числе обвинений в его адрес был ремонт за счет бюджетных средств разбитого автомобиля (в ДТП он якобы попал в пьяном виде). Кроме того, поговаривали о присвоении госимущества, незаконном хранении боеприпасов и даже о том, что он не расплатился за лечение зубов. На Власова возбуждали уголовное дело, несколько месяцев он провел во Владимирском централе, однако потом дело было закрыто.Юрий Власов умер в 2019 году в возрасте 57 лет.Методы обучения?Стало известно, что супруги Максим Антонов и Елена Власова на днях вернулись из Таиланда. На родине их ждал «сюрприз» в виде обысков и задержания.В следкоме сообщили, что прошли обыски и осмотры помещений, изъята организационная документация, допрошены потерпевшие и свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжает сбор доказательств и в ближайшее время планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.Интересно, что, когда начались выяснения по поводу странных методов, применявшихся в реабилитационном центре для подростков Анны Хоботовой, Максим Антонов высказывался в защиту владелицы оскандалившегося центра. Антонов считал, что происходившее там надо рассматривать не как насилие, а как метод обучения и возвращения социальных навыков.По неофициальной информации, у предпринимателя Антонова есть рехаб, который юридически зарегистрирован во Владимирской области. Какое отношение Елена Власова имела к владмирскому центру, пока неизвестно.