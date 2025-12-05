По предварительной информации пресс-службы владимирской полиции, 4 декабря, в 23:00, на улице Московская в городе Муром, 33-летний водитель автомобиля «Ниссан»не справился с управлением и

По предварительной информации пресс-службы владимирской полиции, 4 декабря, в 23:00, на улице Московская в городе Муром, 33-летний водитель автомобиля «Ниссан»не справился с управлением и врезался в дорожный знак и припаркованные автомобили «Лада» и «Пежо». Водителю «Ниссана» потребовалась помощь медиков. Ему назначено лечение на дому. Госавтоинспекторы напоминают водителям транспортных средств, что эффективным способом обеспечения безопасности движения