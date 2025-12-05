В Коврове фельдшер станции скорой медицинской помощи признан виновным в незаконной передаче конфиденциальных данных о смерти десяти граждан. Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Как

В Коврове фельдшер станции скорой медицинской помощи признан виновным в незаконной передаче конфиденциальных данных о смерти десяти граждан. Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Как установили следствие и суд, с мая 2024 по март 2025 года медик, имея доступ к базе вызовов, через мессенджер передавал знакомому информацию о гибели людей на территории Вязниковского района.