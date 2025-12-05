Люди с ограниченными возможностями здоровья живут среди нас и нередко являются настоящими примерами стойкости и целеустремленности. Однако они остро нуждаются в заботе и внимании.

Люди с ограниченными возможностями здоровья живут среди нас и нередко являются настоящими примерами стойкости и целеустремленности. Однако они остро нуждаются в заботе и внимании. Так, жители Владимирской области, имеющие инвалидность, часто обращаются с различными вопросами и проблемами к депутату Госдумы РФ Игорю Игошину.На своей официальной в соцсети парламентарий рассказал, как девушка из Коврова попросила его помочь в установке пандуса. Вместе с городскими властями эту задачу удалось оперативно решить.А недавно Игорь Игошин сумел обратить внимание ответственных людей на проблемы слабовидящих жителей Владимирской области, которые вынуждены пользоваться собаками-поводырями. Теперь гражданам существенно увеличат компенсацию за содержание таких животных.Также к депутату нередко поступают обращения, связанные с получением льготных лекарств и реабилитацией ветеранов СВО.«Уважаемые земляки! Призываю вас обратить внимание на трудности этих людей, живущих рядом с нами, помочь им адаптироваться и радоваться жизни. А для этого нужно сострадание и тепло нашего сердца», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.