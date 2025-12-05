По ее наводке девочка украла деньги с чужой карты.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области вынесен приговор 50-летней местной жительнице, которая вовлекла свою 12-летнюю дочь в совершение кражи с банковского счета. Об этомЖенщина, ранее лишенная родительских прав, нашла с дочерью банковскую карту и уговорила ребенка расплатиться ею в магазинах, причинив ущерб более 7 тысяч рублей.Позднее мать скрылась с дочерью, но их обнаружили в другом районе. Суд приговорил женщину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.