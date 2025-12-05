В рамках проекта «Моя страна – моя Конституция» на площадке филиала РАНХиГС состоялась встреча со студентами трёх владимирских вузов, на которой в качестве лектора выступила председатель Законодательного Собрания региона Ольга Хохлова.

В рамках проекта «Моя страна – моя Конституция» на площадке филиала РАНХиГС состоялась встреча со студентами трёх владимирских вузов, на которой в качестве лектора выступила председатель Законодательного Собрания региона Ольга Хохлова. Об этом сообщила ЗС.Отмечается, что подобные мероприятия проходят под эгидой Молодёжного совета при Уполномоченном по правам человека во Владимирской области. Ребята в течение нескольких месяцев учатся у разных спикеров-наставников, среди которых есть политики, общественные деятели и лидеры общественного мнения. Затем волонтёры уже сами идут в школы и колледжи и рассказывают об основном законе нашей страны.Как подчеркнула Ольга Хохлова, Конституция РФ опирается на вековые устои, традиции и ценности. В ней чётко прописано, что необходимо создавать все условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития нашего подрастающего поколения.«Конституция закрепляет такие понятия, как патриотизм, гражданственность, согласие и единение народов, уважение к пожилым, особое внимание к детям, почитание семьи и брака. Мы должны гордиться нашей великой страной, любить свою малую родину. Где бы я ни выступала, всегда с гордостью говорю о том, что родилась и живу в замечательном месте, где зарождалась российская государственность и начиналось становление России», — сказала председатель ЗС Владимирской области.Также Ольга Хохлова рассказала студентам об устройстве законодательной власти, работе депутатов, процессе принятия законов и формировании регионального бюджета, а после лекции — ответила на вопросы слушателей.Кроме того, учащиеся владимирского филиала РАНХиГС обсудили с председателем ЗС возможности продвижения их проекта, направленного на развитие туризма во Владимирской области.