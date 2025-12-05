В рамках проекта «Моя страна – моя Конституция» на площадке филиала РАНХиГС состоялась встреча со студентами трёх владимирских вузов, на которой в качестве лектора выступила председатель Законодательного Собрания региона Ольга Хохлова.
В рамках проекта «Моя страна – моя Конституция» на площадке филиала РАНХиГС состоялась встреча со студентами трёх владимирских вузов, на которой в качестве лектора выступила председатель Законодательного Собрания региона Ольга Хохлова. Об этом сообщила ЗС.
Отмечается, что подобные мероприятия проходят под эгидой Молодёжного совета при Уполномоченном по правам человека во Владимирской области. Ребята в течение нескольких месяцев учатся у разных спикеров-наставников, среди которых есть политики, общественные деятели и лидеры общественного мнения. Затем волонтёры уже сами идут в школы и колледжи и рассказывают об основном законе нашей страны.
Как подчеркнула Ольга Хохлова, Конституция РФ опирается на вековые устои, традиции и ценности. В ней чётко прописано, что необходимо создавать все условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития нашего подрастающего поколения.
«Конституция закрепляет такие понятия, как патриотизм, гражданственность, согласие и единение народов, уважение к пожилым, особое внимание к детям, почитание семьи и брака. Мы должны гордиться нашей великой страной, любить свою малую родину. Где бы я ни выступала, всегда с гордостью говорю о том, что родилась и живу в замечательном месте, где зарождалась российская государственность и начиналось становление России», — сказала председатель ЗС Владимирской области.
Также Ольга Хохлова рассказала студентам об устройстве законодательной власти, работе депутатов, процессе принятия законов и формировании регионального бюджета, а после лекции — ответила на вопросы слушателей.
Кроме того, учащиеся владимирского филиала РАНХиГС обсудили с председателем ЗС возможности продвижения их проекта, направленного на развитие туризма во Владимирской области.