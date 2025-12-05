Он хитрил с компьютерной системой.

Во Владимирской области сотрудник почтового отделения, 27-летний парень, попал под подозрение в крупном мошенничестве. Как выяснили в УФСБ, он в прошлом году одиннадцать раз хитрил с компьютерной системой: указывал, будто принял от клиентов наличные, которых на самом деле не было.В итоге около миллиона рублей оседали на его личном счете, а липовые клиенты числились по выдуманным паспортам.Теперь на него завели уголовное дело за серьезное компьютерное нарушение, совершенное с использованием служебного положения.