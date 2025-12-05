Сотрудника почтового отделения во Владимирской области подозревают в мошенничестве на миллион рублей. По данным УФСБ, 27-летний мужчина вносил ложные данные в служебную компьютерную

Сотрудника почтового отделения во Владимирской области подозревают в мошенничестве на миллион рублей. По данным УФСБ, 27-летний мужчина вносил ложные данные в служебную компьютерную систему. В 2023 году он 11 раз указывал, что принял наличные от клиентов «Почта Банка», хотя на самом деле этих операций не было. Деньги — около миллиона рублей — зачислялись на его