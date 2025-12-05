Гуманитарный конвой областного правительства продолжает свою работу в зоне спецоперации. Сегодня состоялась встреча с земляками-танкистами. Фронтовые кулибины из рембата показали своего

Гуманитарный конвой областного правительства продолжает свою работу в зоне спецоперации. Сегодня состоялась встреча с земляками-танкистами. Фронтовые кулибины из рембата показали своего стального ежа – максимально защищённую боевую машину, доработанную буквально «в поле». Вид внушительный, боевые возможности – на высоте!Футуристический образ танка – результат серьёзной работы полевого рембата по дополнительной защите машины и её экипажа от